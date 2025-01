Enzo Díaz se despede do River Plate rumo ao São Paulo: 'É um dos grandes do Brasil'

O lateral-esquerdo Enzo Díaz se despediu do River Plate nesta terça-feira e seguiu viagem rumo ao Brasil, onde vai reforçar o São Paulo. O jogador de 29 anos chega ao clube paulista via empréstimo, por um ano, após negociação que envolveu a ida de Giuliano Galoppo ao time argentino. Caso ele dispute 60% dos jogos da temporada, a diretoria são-paulina tem obrigação de comprá-lo.

Díaz tem forte identificação com o River, pois vem de uma família de torcedores da equipe. Chegou ao clube em 2023, temporada em que teve bons desempenhos, mas perdeu a vaga de titular para Milton Casco ao longo de 2024. Nesse período, teve de passar por uma cirurgia em novembro para tratar uma hérnia inguinal. A proposta do São Paulo foi vista por ele como uma grande oportunidade.

"Era um sonho desde muito novo chegar aqui (no River), mas hoje tenho que dar um passo para o lado e seguir outro caminho, por isso as sensações são meio agridoces. Estou chegando em um dos grandes do Brasil com minhas baterias recarregadas, por isso quero dar 100% para cumprir todos os objetivos", disse o defensor, em entrevista à ESPN argentina.

A partir do meio do ano, Enzo Díaz deve ter a concorrência de Wendell pela vaga de titular na lateral esquerda. O jogador do Porto tem vínculo até o fim da atual temporada europeia, o que já lhe permite sair de graça em seis meses, e assinou um pré-contrato com o São Paulo.

O São Paulo vive um dilema na lateral esquerda desde a metade de 2024, quando Welington firmou um pré-contrato com o Southampton, da Inglaterra. O clube conta com Patryck Lanza, de 21 anos. O jovem é visto como promissor, mas teve seu 2024 impactado por uma lesão na clavícula que o tirou de ação por quatro meses.