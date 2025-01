Entenda por que Abel Ferreira se reapresentará ao Palmeiras apenas no fim de semana

O elenco do Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na última segunda-feira e deu início às atividades da pré-temporada de 2025. Uma ausência, todavia, chamou atenção. O técnico Abel Ferreira não esteve presente no CT.

Segundo apurou a Gazeta Esportiva, o departamento de futebol do Verdão solicitou a Abel, ao fim do Campeonato Brasileiro de 2024, que ele adiasse em uma semana o começo de suas férias para participar de reuniões na Academia de Futebol, visando o planejamento deste ano.

O treinador atendeu o pedido da diretoria e ficou por mais uma semana no Brasil. Ele se reapresentará no CT apenas no próximo fim de semana, alguns dias antes da estreia do time alviverde no Paulistão.

É importante ressaltar, portanto, que Abel não teve uma semana a mais de férias em relação aos atletas. Durante sua ausência, os treinamentos do Palmeiras serão comandados pelos demais integrantes da comissão técnica portuguesa, composta por João Martins, Vitor Castanheira e Carlos Martinho.

Abel, por sua vez, não ficará totalmente desligado e seguirá trabalhando de maneira remota.

O retorno do Palmeiras aos treinos contou com a presença dos dois reforços do clube: Paulinho e Facundo Torres. Já o meia colombiano Eduard Atuesta, com futuro indefinido, também se reapresentou.

O Verdão entrou de férias depois da última rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no dia 8 de dezembro. O Alviverde encerrou o ano de 2024 com gosto amargo, com derrota para o Fluminense e vice na competição de pontos corridos.

Paulinho e Facundo Torres podem não ser as únicas novidades da pré-temporada do Palmeiras. O clube segue ativo no mercado e ainda insiste pela contratação do meio-campista Andreas Pereira, do Fulham.

O Palmeiras terá mais oito dias de preparação antes de sua estreia oficial na temporada. O Verdão disputa a primeira rodada do Campeonato Paulista no dia 15, contra a Portuguesa. O duelo está marcado para acontecer às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.