Eneacampeão, Sébastien Loeb é desclassificado do Dakar após acidente e 'carro sem segurança'

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) não quer saber de correr riscos por falta de segurança em veículos do Rali Dakar e anunciou nesta terça-feira a desclassificação de mais um ícone da modalidade. O eneacampeão francês Sébastien Loeb foi notificado que está fora da edição de 2025.

Na segunda-feira, os comissários técnicos da FIA chegaram à conclusão que O atual campeão Carlos Sainz, dono de quatro títulos no Dakar, não poderia mais competir "devido aos danos sofridos na jaula de segurança do veículo durante o acidente na primeira parte da etapa de 48 horas."

Assim como o espanhol, Loeb também se acidentou no segunda dia do Rali Dakar, também sofrendo um capotamento, mas no quilômetro 12. O francês, contudo, rapidamente conseguiu colocar o carro novamente na pista e fechou o segundo dia da prova cronometrada com largada e chegada em Bisha.

Mas ele acabou impedido de largar nesta terça após vistoria e recebeu o comunicado que, "por falta de segurança" em seu veículo, era outra baixa de peso da atual edição.

"Sébastien Loeb está fora da edição do Dakar. O piloto francês nove vezes campeão mundial de rali também não conseguirá vencer a atual edição. As consequências do seu capotamento no quilômetro 12 não são só cronométricas. O acidente deformou a barra estabilizadora do seu Dacia Sandrider, razão pela qual os comissários técnicos da FIA o impediram de iniciar a etapa 4", anunciou a organização da prova.

A etapa desta terça-feira entrou para a história. Vencedor do percurso entre Bisha e Al Henakiyah, de aproximadamente 200 quilômetros, o sul-africano Saood Variawa, de apenas 19 anos, se tornou o piloto mais jovem a ganhar uma etapa no Dakar. Ele terminou 23 segundos à frente de Guerlain Chicherit.

Apesar de contar com novos pilotos no topo de uma etapa, a edição do Dakar continua com seu Top 3 inalterado, com o sul-africano Henk Lategan em primeiro, seguido de perto pelo saudita Yazeed Al Rajhi e pelo catari Nasser Al Attiyah.