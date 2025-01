Emerson Royal comemora título da Supercopa da Ítalia pelo Milan e rebate críticas

Nesta segunda-feira, o Milan venceu de virada sua grande rival Inter de Milão por 3 a 2 e conquistou a Supercopa da Itália, em Riad, na Arábia Saudita. O lateral direito brasileiro Emerson Royal foi uma das peças-chave na vitória dos 'rossoneri'. Ao final da partida, o atleta resumiu sua trajetória e o sentimento após o título.

"Esse título tem um gosto especial, porque veio com trabalho duro. É uma resposta a todas as críticas que recebi no começo. Não se trata de como você começa, mas de como você termina, e hoje terminamos como campeões", enfatizou Emerson.

Na grande final contra a Inter, Emerson teve 87% de passes certos, 100% de dribles bem-sucedidos, venceu todos os duelos decisivos e finalizou uma vez em direção ao gol.

O lateral brasileiro enfrentou algumas críticas desde sua chegada ao Milan, em agosto de 2024, período em que ainda estava se adaptando ao estilo de jogo da equipe liderada pelo técnico Stefano Pioli. Emerson teve que se adaptar rapidamente a um campeonato competitivo como o Italiano e às exigências táticas de Pioli.

"Sabia que precisava mostrar meu valor, mas isso leva tempo. No futebol, nem sempre temos todo o tempo que gostaríamos, mas eu mantive o foco e trabalhei duro. Hoje, esse título prova que, com esforço, é possível superar qualquer desafio", afirmou o jogador após a partida.