De volta ao São Paulo, Oscar participou de mais gols que todos os atletas do futebol brasileiro em 2024

A contratação de Oscar foi uma injeção de ânimo para a torcida do São Paulo no quesito briga por títulos em 2025. Isso não ocorreu apenas por conta de sua passagens por Chelsea e Seleção Brasileira, mas também pelo seu desempenho recente, especialmente no ano de 2024, quando atingiu números que o colocam como o jogador do futebol brasileiro com mais participações em gols na última temporada.

Sua melhor temporada foi justamente a última, em 2024. Segundo o site ogol, Oscar marcou 16 gols e concedeu incríveis 29 assistências em 39 partidas disputadas (45 participações diretas). Isso equivale a uma média de 1,15 participações em gols por jogo, ou seja, o meio-campista precisava de menos de 90 minutos para participar de um tento.

Também de acordo com a plataforma de estatísticas, em solo brasileiro, Oscar é seguido por Yuri Alberto (Corinthians) e Pedro (Flamengo), que participaram de 38 gols cada. Na sequência, aparece Hulk (Atlético-MG), com 31 participações e, com 29, estão os atacantes argentinos Flaco López (Palmeiras) e Lucero (Fortaleza).

?? Bom dia direto do MorumBIS! Em breve estaremos juntos de novo!#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/kDilHOqhZf ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 6, 2025

Para completar a lista, aparecem quatro atletas empatados com 27 participações cada, são eles: Raphael Veiga (Palmeiras), Rodrigo Garro (Corinthians), Alselmo Ramon (CRB) e Gonzalo Mastriani (Athletico-PR).

Até então, a melhor temporada de Oscar no quesito havia sido 2018, quando também estufou as redes 16 vezes e registrou 18 passes para gol. Os números do meio-campista no futebol asiático, aliás, são expressivos. Ele possui, ao todo, 245 jogos pelo Shangai Port, clube que defendeu por oito anos (desde 2017), com 76 gols e 110 assistências anotadas.

O São Paulo se reapresenta na próxima quarta-feira, quando iniciará sua pré-temporada, parte dela realizada nos EUA. O elenco tricolor enfrentará o Cruzeiro, no dia 15 de janeiro, no Inter&Co Stadium, em Orlando, e o Flamengo, no dia 19, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale.