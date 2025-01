De férias, Gabriel Pec visita CT e confraterniza com elenco do Vasco

O atacante Gabriel Pec visitou nesta terça-feira o CT Moacyr Barbosa, que pertence ao Vasco, seu antigo clube. De férias do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, o jogador de 23 anos confraternizou com o atual elenco do Cruzmaltino.

Em imagens divulgadas pelo clube carioca, Pec apareceu conversando com Philippe Coutinho, Dimitri Payet, Alex Santana e Jair. Em seu perfil no Instagram, o atacante agradeceu ao Vasco pela oportunidade de visitar o CT.

Oi, Pec! ?? O nosso cria Gabriel Pec visitou o CT Moacyr Barbosa nesta terça-feira e pôde confraternizar com todo o elenco cruzmaltino!

O Vasco é a sua casa, Pec! Você é sempre bem-vindo! ??? ?: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/yoHUZ0jmbi ? Vasco da Gama (@VascodaGama) January 7, 2025

Formado nas categorias de base do Cruzmaltino, Pec foi um dos principais jogadores do Los Angeles Galaxy em 2024. O jogador foi figura importante na conquista da MLS, principal competição de futebol dos Estados Unidos. Inclusive, ele disputou com Messi e Suárez, do Inter Miami, o prêmio de MVP (melhor jogador do torneio). O atacante marcou 21 gols e deu 18 assistências em 41 partidas na última temporada.

Pec defendeu o Vasco de 2019 a 2023. Ao todo, o atacante marcou 26 gols e distribuiu 14 assistências em 178 partidas pela equipe carioca. Em janeiro do ano passado, o clube vendeu o atleta ao time norte-americano por cerca de R$ 50 milhões.