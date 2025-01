Corinthians: Garro preocupa por semblante triste em treino após acidente

Do UOL, em São Paulo

A comissão técnica do Corinthians se preocupa com Rodrigo Garro. O jogador aparentou estar muito abatido em seu primeiro treino após o acidente que culminou na morte de um motociclista em La Pampa, na Argentina.

O que aconteceu

O retorno de Garro foi marcado pelo semblante triste do atleta durante as atividades desta manhã. O time se reapresentou às 8h30 (de Brasília), passou por uma avaliação física e depois iniciou os trabalhos no campo.

O UOL ouviu fontes do CT Joaquim Grava que garantiram que o atleta estava focado nos treinos. Porém, ele pouco conversou ou interagiu com os companheiros de elenco.

O comportamento do meia preocupa um pouco a comissão técnica, mas é considerado "natural" pela diretoria e pelo departamento de futebol, dadas as circunstâncias. O jogador ficou algumas horas detido no último domingo (5), após o acidente, e foi indiciado por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

O Corinthians oferece apoio psicológico aos atletas em tempo integral. A psicóloga Anahy Couto tem uma dinânica de atender os atletas de form periódica, mas possui total liberdade para abordar os atletas e marcar uma sessão diretamente com eles.

Por outro lado, a primeira conversa entre Garro e o presidente Augusto Melo foi tranquila. O clube tem dado respaldo do atleta, inclusive jurídico. O advogado de Garro afirmou que um documento assinado pelo Corinthians contribuiu para que o jogador não fosse impedido de deixar a Argentina. David Diván informou que o clube se comprometeu a facilitar o traslado de Garro caso o meia seja convocado para depor novamente no Tribunal de General Pico.

Além disso, o atleta tem evitado a imprensa e aparições públicas desde o acidente. Ele foi para a casa de familiares na Argentina, logo após ser liberado pela polícia, e só deixou o local para retornar ao Brasil. Ele desembarcou na noite da última segunda-feira (6), no Aeroporto Internacional de Guarulhos, por uma saída alternativa.