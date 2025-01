Corinthians volta com treinos em dobro e imersão total nas ideias de Ramón

O elenco do Corinthians se reapresenta nesta terça-feira (7), às 8h30 (de Brasília), no CT Joaquim Grava, e terá os próximos 10 dias de atividades intensas.

O que aconteceu

Os jogadores serão avaliados pela comissão técnica e treinarão em dois períodos após a reapresentação, tanto pela manhã quanto pela tarde. Na sequência das atividades, os atletas serão liberados.

Na quarta-feira (8), o time retornará ao CT no mesmo horário para o treino, mas ficará concentrado até sábado (11).

O UOL apurou que o período será de "imersão total" para a comissão de Ramón Díaz, que deseja definir estratégias para mesclar peças titulares, reservas e até mesmo crias da base no Paulistão.

Já no domingo (12), o time treinará meio período e terá folga na parte da tarde.

Na semana que vem, os jogadores voltam a se concentrar na segunda-feira (13) e permanecem no CT até a viagem para o jogo contra o Bragantino, na quinta (16), às 19h30, válido pela estreia do Paulista. A partida será no Estádio Nabizão, em Bragança Paulista. No entanto, a depender das condições físicas dos jogadores, pode ser que o time só se concentre na véspera da partida.