Conheça Leo Godoy, lateral que deve reforçar o Santos em 2025

Leonardo Godoy deve ser jogador do Santos em 2025. O lateral direito, que pertence ao Athletico-PR, chega por empréstimo de um ano, com opção de compra ao término deste período.

O jogador de 29 anos chegou ao Furacão no começo de 2024. O vínculo com a equipe paranaense é válido até o final de 2027.

Pelo Athletico-PR, Leo Godoy disputou 42 partidas, sendo 32 como titular, marcou um gol e deu quatro assistências.

O lateral iniciou a carreira no Atlético Rafaela, da Argentina. Em 2016, partiu para o Talleres, onde atuou por quatro temporadas. Na sequência, transferiu-se para o Estudiantes. Pela equipe, foram 141 jogos e nove bolas na rede.

No Santos, Godoy vai brigar por posição com JP Chermont e Hayner. O Menino da Vila, porém, ficará de fora do começo do Campeonato Paulista, já que foi convocado para a disputa do Sul-Americano sub-20 com a Seleção Brasileira.

O Peixe estreia na temporada no dia 16 de janeiro, contra o Mirassol, pela primeira rodada do Paulistão. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 21h30 (de Brasília).

Antes disso, o clube fará um jogo-treino contra o Athletic-MG, no CT Rei Pelé. O embate será na quinta-feira, às 8h30.