Com saída de Fagner, Léo Mana vive expectativa de ter mais minutos no Corinthians

A saída de Fagner por empréstimo ao Cruzeiro pode abrir espaço para Léo Mana, jovem revelado nas categorias de base do Corinthians e terceiro lateral direito da equipe ao longo de 2024.

Identificado com o clube, Mana está no radar do profissional desde 2022, mas foi em 2024 que teve sua maior projeção no time de cima, especialmente sob o comando de António Oliveira. O defensor disputou nove jogos na temporada, sendo quatro como titular.

Em 2024, o atleta alternou entre servir a equipe de cima e o sub-20, já que ainda estava em seu último ano de base. Em janeiro, Mana se sagrou campeão da Copinha como titular e capitão na equipe do Timãozinho.

Com a transferência de Fagner, Matheuzinho tem tudo para se consolidar como titular absoluto na lateral direita do Corinthians. Mana, portanto, passa a ser a segunda opção no elenco corintiano.

Existe a possibilidade da diretoria do Timão ir ao mercado para repor a saída de Fagner, mas Mana é bem avaliado pela comissão técnica chefiada por Ramón Díaz.

O jovem nascido em 2004 tem contrato com o clube até 30 de abril de 2026.

Veja números de Léo Mana pelo Corinthians:

16 jogos (7 como titular)



6 vitórias



5 empates



5 derrotas