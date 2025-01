Com gol no final, Bahia vence o Madureira e se classifica para o mata-mata da Copinha

Nesta terça-feira, na Arena Capivari, no interior de São Paulo, o Bahia venceu o Madureira por 1 a 0, pela segunda rodada da Copinha, e avançou ao mata-mata. Dell marcou o gol da vitória baiana no final da partida.

Com a vitória, a equipe chegou a seis pontos e seguiu na liderança do Grupo 16. Assim, o Tricolor não pode mais ser alcançado pelo terceiro colocado Sergipe, que possui apenas uma unidade. O Madureira sofreu sua segunda derrota e não tem mais chances de classificação, já que está a quatro pontos de distância do vice-líder Capivariano.

O Bahia busca garantir a liderança de seu grupo na sexta-feira, quando enfrenta Capivariano, novamente em Capivari, às 19h (de Brasília). O Madureira duela contra o Sergipe no mesmo dia, às 16h45.

Quando o jogo parecia caminhar para o 0 a 0, o Bahia abriu o placar. Aos 39 minutos, Dell recebeu passe no lado direito da área, encheu o pé direito de primeira e marcou o gol que deu a vitória e a classificação ao Tricolor Baiano.

Nos acréscimos da partida, Gabriel Felipe, do Bahia, foi expulso após tentar acertar um jogador do Madureira.