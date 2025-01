Com Garro, elenco do Corinthians se reapresenta no CT Dr. Joaquim Grava

A pré-temporada do Corinthians começou oficialmente. Na manhã desta terça-feira, todo o elenco do Timão se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava para se preparar para o primeiro jogo do Paulistão, no dia 16 de janeiro. O argentino Rodrigo Garro, que se envolveu em um acidente com vítima fatal no último sábado, esteve presente com o restante dos jogadores.

Após o acidente que vitimou Nicolas Chiaraviglio, de 30 anos, Rodrigo Garro passou por uma audiência na justiça argentina, que o indiciou por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). Por entender que o meia já havia comprado suas passagens de volta ao Brasil, e que o Corinthians iria facilitar uma possível liberação do argentino caso ele fosse convocado, o Ministério Público do país não se opôs ao retorno do jogador a São Paulo.

Em pararelo, Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol, declarou que o Corinthians segue atento ao mercado e que pode fazer contratações pontuais, por entender que o elenco alvinegro já está qualificado com as chegadas da segunda janela de transferências de 2024.

Em comparação com a temporada passada, o elenco se reapresentou com algumas ausências e sem novas contratações. Nos últimos dias, algumas saídas foram confirmadas, como Fagner e Matheus Araújo, que foram para Cruzeiro e Ceará, respectivamente. Além deles, o zagueiro Caetano, o meia Ruan Oliveira e o atacante Pedro Henrique deixaram o clube.

O Corinthians estreia no Paulistão no dia 16 de janeiro (quinta-feira) contra o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, às 19h30 (de Brasília). O Timão está no Grupo A da competição, com Botafogo-SP, Inter de Limeira e Mirassol.