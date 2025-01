Caixinha conta com a chegada de Thaciano no Santos: 'Vai nos ajudar'

Do UOL, em Santos (SP)

O técnico Pedro Caixinha conta com a chegada do meia-atacante Thaciano no Santos.

O que aconteceu

O Santos ainda não confirmou a contratação, mas Thaciano deve chegar nos próximos dias para exames médicos e a assinatura do acordo.

Thaciano anima Caixinha, principalmente pela possibilidade de desempenhar várias funções.

O Peixe deve investir alto e acabar com a dívida do Bahia por Jean Lucas para ter Thaciano, de 29 anos.