Caixinha confirma acerto do Santos com Thaciano, meia que estava no Bahia

07/01/2025 13h37 O Santos está perto de anunciar a contratação de Thaciano. O técnico Pedro Caixinha concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira e deixou claro que já conta com o meia. "Thaciano pode jogar em diferentes posições. O Bahia jogava em um 4-4-2 diamante, era segundo avançado, extremo, de fora para dentro e aparecendo na área. Pode jogar em espaço interior e exterior, 9 e falso 9?, comentou o treinador. "Vai nos ajudar com essa mentalidade, em diferentes posições. Queremos uma equipe competitiva, com dois jogadores por posição. E os que trabalharem mais vão jogar. Um empurra o outro para frente", completou. Thaciano estava no Bahia. Na última temporada, foram 60 partidas, sendo 54 entre os titulares, 15 gols e cinco assistências. O meia de 29 anos também soma passagens por Grêmio, Altay, da Turquia, e Boa Esporte. Entre 2016 e 2017, ele chegou a atuar pelo Santos B, mas pouco foi aproveitado. O Peixe ainda não anunciou nenhum reforço para 2025, mas a diretoria já tem alguns nomes certos. Além de Thaciano, os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo e o lateral Leo Godoy também estão apalavrados. O Alvinegro Praiano estreia no Campeonato Paulista no dia 16 de janeiro, contra o Mirassol. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 21h30 (de Brasília). Antes disso, o clube terá um jogo-treino contra o Athletic, de Minas Gerais. O embate será na quinta-feira, às 8h30, no CT Rei Pelé.