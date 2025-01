Botafogo aciona Justiça nos EUA após avião errado para o Intercontinental

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo entrou com uma ação nos Estados Unidos contra a Omni Air International. A empresa foi a responsável por intermediar o fretamento do avião do New England Patriots, franquia da NFL, para a disputa da Copa Intercontinental.

O que aconteceu

O Botafogo alega que a aeronave que foi cedida não foi a solicitada e pede ressarcimento. O Glorioso aguardava por um avião com 60 poltronas 100% reclináveis, mas o enviado só possuía duas: a do piloto e a do copiloto.

O clube cogitou não utilizar a aeronave para ir para Doha, no Qatar. Porém, a falta de tempo hábil para reservar um novo voo pesou e a delegação embarcou.

A equipe perdeu nas quartas de final para o Pachuca, do México. Após a partida, jogadores reclamaram das condições da viagem — o zagueiro Alexander Barboza externou publicamente a insatisfação.

Somente na viagem de volta, o Alvinegro usou aeronave originalmente solicitada. No retorno ao Brasil, o voo teve as 60 poltronas 100% reclináveis.