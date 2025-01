Bia Haddad perde para norte-americana e é eliminada no WTA 500 de Adelaide

O ano de 2025 não começou muito bom para a paulista Bia Haddad. A tenista de 28 anos foi derrotada por 2 sets a 0 pela norte-americana Madison Keys na noite desta segunda-feira, em sua estreia na chave simples feminina no WTA 500 de Adelaide, na Austrália. A adversária da brasileira fechou o jogo com parciais de 6/2 e 6/1.

Com a vitória, Keys irá enfrentar na próxima fase da competição a vencedora do confronto entre a letã Jelena Ostapenko, nona mais bem cotada ao título, e a polonesa Magdalena Frech. Bia Haddad se despediu da chave simples.

Nas duplas, Bia Haddad obteve seu único triunfo até então em 2025, avançando ao lado da alemã Laura Siegemund. Após superar a estreia, elas terão pela frente a norte-americana Desirae Krawczyk e a mexicana Giuliana Olmos, que superaram Leylah Fernandez e Nadiia Kichenok por 6/1 e 6/4.

No jogo desta terça, Bia Haddad não teve um grande dia com o saque, vencendo apenas 44% dos pontos, contra 69% da rival norte-americana. Enquanto a paulista teve apenas uma chance de quebra no decorrer da partida, que não conseguiu aproveitar, Keys somou oito break-points e levou a melhor em metade deles, batendo o serviço da brasileira duas vezes em cada set.

O segundo set foi ainda mais rápido, com amplo domínio de Keys e durou somente 27 minutos. O placar ficou igual até 1/1, com a paulista sofrendo duas quebras seguidas a partir de então, uma no quarto game, quando perdeu o serviço de zero, e outra no sexto, novamente enfrentando 0-40. Ela até salvou os dois primeiros break-points, mas não resistiu a terceiro. Keys confirmou de zero na sequência e selou a vitória.