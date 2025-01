Atlético-MG confirma quatro jogos do Estadual no Mineirão por troca do gramado na Arena MRV

O Atlético-MG pretende receber grande público nos jogos como mandante no Campeonato Mineiro e anunciou nesta terça-feira que utilizará o Mineirão como seu casa enquanto a Arena MRV passa por obras para a troca do gramado artificial.

Havia a possibilidade de o clube ser mandante no Independência, o que acabou descartado. Os quatro duelos como mandante na primeira fase do Estadual serão no Mineirão, onde a expectativa é por casa cheia.

"Palco definido. Os quatro jogos do Galo como mandante pela primeira fase do Estadual serão no Mineirão. O maior campeão mineiro vai em busca do hexa", anunciou o clube. Os embates também já têm data.

O primeiro duelo como mandante será no dia 25 de janeiro, diante do Democrata de Governador Valadares. No dia 29 é a vez de realizar o clássico com o América. Virando o mês, o time encara o Athletic, no dia 6 de fevereiro, e o Itabirito, dia 12.

Nesta terça-feira, o clube mineiro confirmou que chegou ao fim a retirada de todo o gramado da Arena MRV. Antes do início da troca, novamente por gramado sintético, o estádio passará por elevação do campo.

"Estão previstos 8,4 mil metros cúbicos de BGS (Brita Graduada Simples) em mais de mil viagens de caminhões para a elevação do campo de jogo em 70 centímetros", informou a página oficial da Arena MRV. A conclusão da obra está prevista para março, antes do pontapé inicial do Brasileirão.