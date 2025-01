Arthur Cabral é sondado por times europeus, mas Benfica descarta saída

Segundo o jornal português A Bola, o Benfica recebeu duas propostas por Arthur Cabral. O West Ham e o Torino são os clubes que procuram o jogador brasileiro, ambas por empréstimo e com opção de compra.

Vivendo altos e baixos em Portugal, a equipe portuguesa recusou as duas propostas, somente admitindo a transferência definitiva ou que o contrato tenha uma cláusula de compra obrigatória do jogador, a fim de o Benfica recuperar o investimento.

O centroavante chegou ao Benfica em agosto de 2023, da Fiorentina, por 20 milhões de euros (R$ 126,60 milhões). No entanto, mesmo após uma temporada completa no futebol europeu, não atingiu a titularidade no time. Ainda assim, o jogador atingiu a marca de 100 gols no futebol europeu no último sábado (04) na derrota contra o Braga pela Liga Portuguesa.

Com o futuro ainda incerto, Arthur Cabral estará disponível para o técnico Bruno Lage, ex-Botafogo, na partida desta quarta-feira (08), às 16h45, pela semifinal da Taça da Liga.