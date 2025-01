Após deixar o Santos, volante Alisson acerta com time paranaense

O volante Alison definiu um novo clube para a disputa da temporada 2025. O experiente meio-campista - que se destacou por sua passagem no Santos - aceitou o desafio de defender as cores do Londrina.

"O volante Alison é o novo reforço do Londrina Esporte Clube para a temporada de 2025. O jogador de 31 anos chega para a disputa do Paranaense e da Série C", anunciou o clube do Paraná nas redes sociais.

Aos 31 anos, Alison passou por momentos complicados no Santos. No Londrina, o volante ficará com o desafio de superar os problemas físicos. Nas últimas duas temporadas, ele atuou em apenas 9 partidas.

O contrato de Alison com o Londrina é válido por uma temporada.

Ficha Técnica



Nome completo: Alison Lopes Ferreira



Data de nascimento: 01/03/1993 (31 anos)



Cidade que nasceu: Mongaguá-SP



Altura: 1,82m.