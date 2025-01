Após 2024 frustrante, Felipe Anderson busca ano de afirmação no Palmeiras

O ano de 2024 não foi nem de perto o que o torcedor do Palmeiras esperava. Além das quedas nas copas e a perda do título brasileiro, outra frustração envolveu a principal contratação do clube para a temporada: Felipe Anderson.

O atacante assinou contrato com o Verdão no mês de abril e fez sua estreia em julho, contra o Botafogo. Ele chegou à equipe alviverde com status de grande contratação, mas não conseguiu se firmar e concluiu a temporada em baixa. O jogador, agora, tenta dar a volta por cima em 2025.

Felipe Anderson vinha de boas temporadas pela Lazio, da Itália, e ganhou a titularidade do Verdão aos poucos. O seu primeiro gol, porém, demorou. Ele só conseguiu balançar as redes depois de 11 partidas pelo time alviverde.

O camisa 9 foi titular durante quase todo o restante da temporada, mas teve números tímidos. Criticado pela torcida, sequer foi utilizado no último jogo do time no Brasileirão, contra o Fluminense, que valia o título nacional.

No total, foram somente dois tentos e duas assistências em 24 compromissos disputados com a camisa do Palmeiras. Ele tem contrato com o clube até o fim de 2027.

O atacante buscará viver em 2025 seu ano de afirmação no futebol brasileiro. A concorrência, no entanto, aumentou. O clube se reforçou no mercado e trouxe Paulinho, ex-Atlético-MG, e também o uruguaio Facundo Torres.

Felipe Anderson se reapresentou na Academia de Futebol na última sexta-feira e deve ficar à disposição de Abel para a estreia do Palmeiras em 2025. O primeiro jogo do time no Paulistão está agendado para dia 15 de janeiro, diante da Portuguesa, no Allianz Parque, a partir das 21h35 (de Brasília).