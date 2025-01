Antetokounmpo brilha apesar de corte na mão e lidera vitória dos Bucks na NBA

Giannis Antetokounmpo deixou a quadra da Scotiabank Arena, na madrugada desta terça-feira, com 11 pontos, 13 assistências, 12 rebotes e um corte na mão, que lhe rendeu mais três pontos durante a vitória do Milwaukee Bucks sobre o Toronto Raptors por 128 a 104, em rodada da NBA.

O astro dos Bucks sofreu um corte próximo ao dedo mínimo da mão direita durante a partida. E precisou de atendimento antes mesmo do fim da partida, disputada em Toronto. Mesmo com a lesão, ele anotou seu quarto "triple-double" da temporada, o 49º da sua carreira, em apenas 28 minutos em quadra.

Com a vantagem consolidada no placar, o grego deixou a quadra para receber o atendimento médico e os pontos na mão direita. Damian Lillard, com seus 25 pontos, e o reserva Bobby Portis, com 20, "terminaram" o serviço, assegurando a 18ª vitória dos Bucks na temporada - a equipe soma 16 derrotas e aparece em quinto lugar na Conferência Leste.

Os Raptors, com apenas oito vitórias e 28 revezes, contou com os destaques individuais de RJ Barrett (25 pontos e nove rebotes) e Scottie Barnes, responsável por 21 pontos. A equipe canadense aparece na 13ª colocação do Leste.

Em outro bom jogo da noite, o Memphis Grizzlies superou o Dallas Mavericks por 119 a 104 em partida marcada por desfalques de peso em ambos os lados. Os Grizzlies, sem Desmond Bane e Ja Morant, foram comandados por Jaren Jackson Jr., autor de 35 pontos. Jaylen Wells obteve um "double-double" de 17 pontos e 11 rebotes.

Pelos Mavericks, desfalcados de Luka Doncic e Kyrie Irving, P.J. Washington e Dereck Lively II alcançaram dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 17 pontos e 10 rebotes, e 14 pontos e 12 rebotes, respectivamente.

O resultado deixou os Grizzlies na briga pela liderança da tabela do Oeste, com 24 triunfos e 13 revezes, na terceira colocação. Os Mavericks, atuais vice-campeões da NBA, figuram no sexto posto, com 20 vitórias e 16 derrotas.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Detroit Pistons 118 x 115 Portland Trail Blazers

Philadelphia 76ers 99 x 109 Phoenix Suns

Toronto Raptors 104 x 128 Milwaukee Bucks

Brooklyn Nets 99 x 113 Indiana Pacers

New York Knicks 94 x 103 Orlando Magic

Memphis Grizzlies 119 x 104 Dallas Mavericks

Chicago Bulls 114 x 110 San Antonio Spurs

Minnesota Timberwolves 108 x 106 Los Angeles Clippers

Sacramento Kings 123 x 118 Miami Heat

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Washington Wizards x Houston Rockets

Charlotte Hornets x Phoenix Suns

Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers

New Orleans Pelicans x Minnesota Timberwolves

Utah Jazz x Atlanta Hawks

Denver Nuggets x Boston Celtics

Golden State Warriors x Miami Heat