Andreas Pereira explica mudança de função que o faz brilhar no Fulham

Alvo do Palmeiras, Andreas Pereira é um dos destaques do Fulham na temporada, mesmo atuando mais longe do gol. E o brasileiro, que completou 100 jogos pelo clube inglês no empate com o Ipswich, aprovou a função de "maestro".

Está sendo bom, é uma posição diferente, um pouco mais longe do gol do que eu estou acostumado, mas é legal fazer o time jogar e deixá-lo mais fluido ao atacar. E eu gosto de ver os jogadores que estão na minha frente indo muito bem. Eu só gosto de jogar toda semana e é isso que espero fazer e também ajudar o Fulham. Andreas Pereira, à FFC TV

O que aconteceu

Andreas tem 18 jogos pelo Fulham na temporada, com dois gols e uma assistência. O brasileiro desfalcou o clube inglês em dois jogos pelo Campeonato Inglês e outros dois pela Copa da Liga Inglesa.

O meio-campista está no futebol inglês desde o meio de 2022. Foram 100 partidas pelo Fulham, com dez gols e 16 assistências.

Estou muito orgulhoso [de completar 100 jogos]. É uma marca especial para mim, e uma grande honra fazer 100 jogos pelo Fulham. Algo que eu nunca imaginei. Andreas Pereira, à FFC TV

Andreas Pereira é um titular absoluto do Fulham e seu futebol agrada o técnico português Marco Silva. Esses fatores, inclusive, dificultam uma transferência para o Palmeiras.

O time inglês, inclusive, deve empurrar a negociação com o Alviverde até o fim de janeiro, próximo ao fechamento da janela de transferências da Inglaterra. A informação é do PVC, colunista do UOL.

Andreas tem contrato com o Fulham até junho de 2026. O Palmeiras ofertou algo na casa dos 18 milhões de euros (R$ 114,5 milhões) pelo meio-campista, mas a proposta não agradou.