Veja números do zagueiro Zé Ivaldo, provável reforço do Santos

O Santos está próximo de fechar a contratação do zagueiro Zé Ivaldo, do Cruzeiro. O defensor de 27 anos foi titular durante boa parte da temporada cruzeirense em 2024.

Na última temporada, o zagueiro participou de 50 jogos do time mineiro, sendo 45 deles como titular, com uma média de quase 80 minutos por partida. Além disso, o jogador fez em 2024 sua temporada mais artilheira pelo Cruzeiro, com quatro gols marcados.

Destro e com 1,85 cm de altura, Zé Ivaldo tem as jogadas pelo alto como sua principal virtude. Na última edição do Campeonato Brasileiro, ele ganhou 68% dos duelos aéreos que travou. Contudo, um dos pontos negativos do defensor é a disciplina. Com 17 cartões, ele foi o segundo jogador do Cruzeiro mais advertido em 2024.

Zé Ivaldo disputou 11 dos 13 jogos da campanha do Cruzeiro na Sul-Americana, sendo titular em 10. Ele viu do banco de reservas a derrota de 3 a 1 para o Racing-ARG na grande final. Apesar disso, o jogador esteve presente na seleção da competição, feita pela plataforma Sofascore.

O zagueiro defende o Cabuloso desde 2022. Ao todo, o jogador soma 83 jogos pelo clube mineiro, com cinco gols e três assistências. Ele também tem passagens por Athletico-PR, clube que o revelou, e Vitória.

A iminente chegada de Zé Ivaldo reforça o setor defensivo do Santos, que pode ficar enfraquecido com a possível saída de Jair. O jovem zagueiro negocia sua ida ao Botafogo e pode deixar o Peixe ainda nesta janela de transferências.

Além de Jair, a zaga do Alvinegro também conta com Gil, João Basso, Luan Peres e Luisão. Este último é, até o momento, o único reforço do Santos para a temporada. O defensor participou da reapresentação, mas ainda não oficializado pelo time praiano.