Vasco x Canaã: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copinha

Nesta terça-feira, o Vasco enfrenta o Canaã, no Estádio Nicolau Alayon. O jogo será válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copinha e começa às 15h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do SporTV.

A equipe carioca tenta a primeira vitória na competição. Na abertura do Grupo 32, o Vasco ficou no empate com o XV de Piracicaba.

Na outra partida da chave, o Canaã também empatou com o Nacional. Com isso, todas as equipes terminaram a rodada empatadas.

Agora, o Vasco precisa da vitória para ficar em situação favorável na busca pela classificação. Na outra partida do grupo, o Nacional terá pela frente o XV de Piracicaba.

Prováveis escalações

Vasco: Phillipe Gabriel; Breno, Roger, Wanyson e João Gabriel; Ramon Rique, Igor Toledo e Lukas Zuccarello; Alexander, Pedro Augusto e Léo Jacó



Técnico: Matheus Curopos

Canaã: Pedro Stein; Luisão, Yuri, Andrey e Emerson; Marlon, Fumaça e Frances; David, Grecco e Keven Luan



Técnico: Edu Miranda

Arbitragem

O jogo será apitado por Fernando Bartz Guedes, com os assistentes Claudio Rafael Ribeiro e Marcela de Almeida Silva.