Vasco investirá mais de R$ 25 milhões para ampliar e modernizar CT

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Vasco decidiu colocar como prioridade a ampliação e modernização do centro de treinamento Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus (RJ). O UOL apurou que, para isso, está previsto um investimento de R$ 25 milhões a R$ 30 milhões para a execução do projeto.

O que aconteceu

As obras serão feitas de maneira sequencial já a partir do próximo mês. A primeira melhoria e mais emergencial será a construção de uma "área molhada", com a implementação de uma piscina e de banheiras de gelo, hidromassagem e etc.

Outro investimento imediato será na aquisição de equipamentos modernos de fisiologia. O entendimento é de que a aparelhagem atual já é boa, mas a ideia é tornar o local com ainda mais recursos.

O segundo passo será a construção de novos campos. O objetivo é que o Vasco traga para dentro do CT Moacyr Barbosa as divisões de base, principalmente as equipes sub-20, sub-17 e sub-15 para que se realize um trabalho de integração com o profissional. Atualmente eles treinam no Artsul ou em São Januário.

O Cruzmaltino quer ter o CT totalmente ampliado e modernizado em até dois anos. O tema foi uma das principais exigências feitas pelo diretor-executivo de futebol Marcelo Sant'anna desde que ele chegou ao clube, em julho de 2024.

'CT estava largado'

Fontes ouvidas pelo UOL afirmam que o CT Moacyr Barbosa "estava largado" no período em que a SAF vascaína estava sendo conduzida pela empresa norte-americana 777 Partners.

Além de não executarem investimentos amplos para a ampliação e modernização do centro de treinamento, os relatos dão conta de que faltava capricho e cuidado até em itens básicos, como forros, assoalhos e até a bandeira do Vasco hasteada no grande mastro da entrada do local, que por muitos meses esteve rasgada e desbotada.