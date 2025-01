Vasco deve renovar contrato com lateral Victor Luís

O lateral esquerdo Victor Luís irá provavelmente seguir no Vasco por mais duas temporadas. Segundo informações do canal "Atenção Vascaínos", o clube de São Januário está preparando a renovação de contrato com o atleta até o final de 2026.

Com passagens por Palmeiras, Porto e Botafogo, Victor Luís chegou ao Vasco durante a temporada de 2024, após defender as cores do Coritiba. Seu contrato com o clube de São Januário era válido apenas até o dia 31 de dezembro.

Apesar de ser reserva de Lucas Piton. Victor Luís é considerado uma peça importante no elenco vascaíno em função da sua experiência. Em 2024, disputou 13 jogos, com 1 gol e 1 assistência.

O Vasco estreia na temporada 2025 no próximo sábado. Em duelo pelo Campeonato Carioca, o time de São Januário enfrenta o Nova Iguaçu, fora de casa.