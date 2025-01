Vai começar: Palmeiras tem semana com reapresentação e início de pré-temporada antes do Paulista

A delegação do Palmeiras tem reapresentação marcada para a tarde desta segunda-feira, na Academia de Futebol. Após quase um mês de férias, os atletas voltarão à ativa para dar início à pré-temporada, de olho na disputa do Campeonato Paulista.

Como de costume, o elenco deve passar por uma bateria de exames e, em seguida, realizar o primeiro treino no campo do CT.

O Verdão entrou de férias depois da última rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no dia 8 de dezembro. O Alviverde encerrou o ano de 2024 com gosto amargo, com derrota para o Fluminense e vice na competição de pontos corridos.

Quem teve o período de descanso mais curto foi o lateral esquerdo Piquerez. O uruguaio se recupera de cirurgia no joelho esquerdo desde julho e na reta final do ano já estava realizando o processo de transição física, mas não chegou a retornar aos gramados. Depois de intensificar a recuperação, o atleta pode voltar a ficar à disposição durante o Estadual.

Uma vitória COLOSSAL! ? Os primeiros bastidores de 2025 são das #CriasDaAcademia! A TV Palmeiras mostra como foi a estreia da molecada na @Copinha, com recorde e chuva de gols! ??? ? https://t.co/VzoZ5ILDT5#AvantiPalestra pic.twitter.com/cfxYqWIzA7 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) January 5, 2025

A equipe palmeirense trabalha para começar o ano com Departamento Médico praticamente zerado e busca recuperar o atacante Bruno Rodrigues, que irá retornar a campo após Piquerez, já que teve uma lesão mais grave no joelho esquerdo. No fim do ano, o atacante já vinha fazendo alguns trabalhos à parte no campo.

Além dos dois, o DM do Palmeiras também terá que trabalhar para recuperar o atacante Paulinho, reforço do Verdão para a temporada. Contratado do Atlético-MG, o jogador trata de uma lesão na tíbia da perna direita. Em dezembro, passou por cirurgia no local para corrigir o problema e ainda terá um período longe dos gramados.

Outra cara nova no CT será a do atacante Facundo Torres, que foi contratado do Orlando City. Assim como Paulinho, o uruguaio assinou vínculo com o Verdão até o fim de 2029.

O Palmeiras terá cerca de nove dias de preparação antes de sua estreia oficial na temporada. O Verdão disputa a primeira rodada do Campeonato Paulista no dia 15, contra a Portuguesa. O duelo está marcado para acontecer às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.