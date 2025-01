Trajano: marra de Gabigol na chegada ao Cruzeiro pode virar tiro no pé

A "marra" de Gabigol na chegada ao Cruzeiro pode virar um tiro no pé se ele repetir em Belo Horizonte o desempenho de sua última temporada pelo Flamengo, afirmou o colunista José Trajano no Posse de Bola.

O Gabigol chega cheio de banca, que agora vai, provoca o Galo, provoca o Flamengo, cheio de marra, vamos ver que Gabigol é esse.

Se for o Gabigol que jogou pelo Flamengo nos últimos tempos, é tiro no pé, porque ele não jogou nada.

Fez um jogo ou dois jogos melhores até, mas não rendeu aquilo que rendia, que o tornou ídolo do Flamengo, responsável por gloriosas conquistas.

José Trajano

Gabigol encheu o Mineirão em sua apresentação no Cruzeiro e aproveitou para provocar o principal rival, o Atlético-MG.

Irreverente como de costume, o atacante aproveitou a entrevista coletiva para distribuir recados, ironizar os críticos e exaltar o novo momento do "Cabuloso".

Cruzeiro de Dudu e Gabigol gera mais dúvidas que certezas, diz Lavieri

O novo Cruzeiro de Dudu e Gabigol desperta mais dúvidas que certezas, afirmou o colunista Danilo Lavieri.

O Gabigol não joga bola e está em má fase há quase dois anos, o Dudu se machucou e quando voltou [no Palmeiras] não honrou, e o Fagner perdeu a posição para o Matheuzinho no Corinthians.

É um time que me chama atenção de forma geral, mas me desperta muito mais dúvidas do que certezas por variados motivos, e tudo isso comandado por Fernando Diniz

Danilo Lavieri

Assista ao comentário:

Assista ao Posse de Bola na íntegra