São Paulo anuncia contratação da zagueira Day Silva, ex-Santos e Flamengo

Na manhã desta segunda-feira, o São Paulo anunciou a contratação da zagueira Day Silva, de 32 anos. A atleta, que estava emprestada pelo Flamengo ao Santos, chega com contrato válido até 31 de dezembro de 2026.

"Assinar com um grande clube como o São Paulo é um sentimento de realização profissional. Estou ansiosa para essa temporada, vai ser um ano muito desafiador", declarou a jogadora.

"Sabemos que teremos várias competições pela frente e tenho ciência que o trabalho da equipe está em um nível entre os melhores do país. Estou vindo para somar e ajudar a equipe a conquistar títulos, pois a torcida merece isso", completou.

Nascida em Minas Gerais, começou sua carreira em equipes amadoras e, em 2010, estreou no profissional pelo Atlético-MG.

Após passar por Duque de Caxias, Botafogo e Flamengo, foi contratada junto ao Santos em 2020. Dois anos depois, defendeu as cores do rival Palmeiras e conquistou o Paulistão e a Libertadores.

No ano seguinte, foi contratada pela Ferroviária. Em 2024, voltou a defender o Flamengo e, algum tempo depois, foi cedida ao Santos por empréstimo para as disputas do Campeonato Paulista e do Brasileirão.

A zagueira também tem em seu currículo o título do Campeonato Brasileiro de 2016 (Flamengo) e o Prêmio Bola de Prata em 2023.