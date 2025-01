Copa do Brasil muda regra em empate e permite que jogador troque de time

A CBF promoveu mudanças no regulamento da Copa do Brasil de 2025, publicado no último domingo (5).

O que aconteceu

Os times "grandes" não terão mais a vantagem da avançar em caso de empate na 1ª fase. Para a atual edição, a entidade alterou o critério de desempate da fase inicial e definiu que a classificação será definida por pênalti caso o placar da partida termine igualado. Assim, acabou com o benefício existente para os times melhores posicionados no ranking nacional de clubes.

Além disso, há uma nova regra: um jogador poderá atuar por um novo time na Copa do Brasil caso tenha entrado em campo antes do início da 3ª fase. A possibilidade, incluída no artigo 7 do documento, permite que um atleta que já tenha atuado na competição só defenda uma outra equipe no decorrer da mesma edição, e que um clube inscreva até três jogadores que se enquadram nesta norma.

Até o ano passado, um atleta não poderia atuar por duas equipes diferentes na mesma edição. Justamente por isso, o atacante Deyverson, que já tinha somado minutos pelo Cuiabá na competição, não pode atuar pelo Atlético-MG na fase final.

As novidades no regulamento

Art. 7º - Um atleta poderá ser inscrito por outro Clube da COPA DO BRASIL, após o início da competição, se tiver atuado pelo Clube de origem antes do início da 3ª Fase da competição.

§ 1º - Entende-se por atuar o ato do atleta entrar em campo para a disputa da partida, desde o início ou no decorrer da mesma.

§ 2º - O atleta que tenha atuado por um Clube na COPA DO BRASIL somente poderá atuar por mais um Clube na COPA DO BRASIL.

§ 3º - Uma vez iniciada a COPA DO BRASIL, cada Clube poderá inscrever até 3 (três) atletas que tenham anteriormente atuado por outros Clubes antes do início da 3ª fase da Competição.

Art. 21 - Os critérios de desempate para indicar o Clube vencedor de cada confronto são os seguintes:

I. 1ª Fase - em caso de empate, a classificação será definida através de cobrança de pênaltis;