Ramón Díaz dá camisa do Corinthians para presidente da Conmebol

Técnico do Corinthians, Ramón Díaz aproveitou o encontro com Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, para presentear o dirigente com uma camisa do Alvinegro. Já o técnico ganhou uma réplica da taça da Copa Libertadores. A reunião aconteceu em San Bernardino, no Paraguai.

Ambos mantêm uma relação de amizade desde que Ramón Díaz era o comandante da seleção paraguaia. Na época, Alejandro Domínguez era presidente da confederação do país sul-americano.

"Encontro com Ramón Díaz, referência do futebol sul-americano como jogador e treinador! Recordamos do tempo em que trabalhamos juntos na Albirroja e escutei histórias de sua grande trajetória. Obrigado pela visita!", disse Alejandro Domínguez.

Os funcionários do Corinthians retornam das férias nesta segunda-feira. A reapresentação dos jogadores está marcada para a próxima terça-feira. O time alvinegro estreia no Campeonato Paulista no dia 16 de janeiro, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.