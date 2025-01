Pré-temporada do São Paulo: confira quando elenco embarca para os EUA

O São Paulo se reapresenta nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda, para dar início à pré-temporada de 2025. O elenco comandado pelo técnico Luis Zubeldía embarcará no mesmo dia para Orlando, na Flórida, EUA, onde fará sua preparação para o novo ano.

Parte dos jogadores se apresentarão no CT da Barra Funda e, posteriormente, embarcarão para os EUA junto com todo o staff do clube. O voo sairá do Aeroporto de Viracopos, em Campinas. Os atletas que já estiverem em solo norte-americano passando férias poderão se apresentar em Orlando no próprio dia 8.

O primeiro treino nos EUA está marcado para o dia 9. O elenco do São Paulo realizará suas atividades no complexo ESPN Wide World of Sports. Já a concentração será no hotel Waldorf Astoria, que oferece uma academia para treinos físicos.

Parte do grupo voltará ao Brasil mais cedo

Apesar de todos os jogadores do São Paulo embarcarem para os EUA, parte do grupo voltará ao Brasil mais cedo, no dia 17, antes do segundo jogo da pré-temporada, contra o Flamengo, marcado para o dia 19, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, às 13h (de Brasília).

Isso porque o São Paulo enfrentará o Botafogo-SP, pela estreia no Campeonato Paulista, no dia 20 de janeiro e, portanto, precisará de parte do elenco para ter um time competitivo para esse duelo.

Desta maneira, o Tricolor enfrentará o Flamengo, no dia 19, com uma equipe cheia de desfalques. Em contrapartida, o primeiro jogo de pré-temporada, contra o Cruzeiro, dia 15, no Inter&Co Stadium, em Orlando, às 17h30 (de Brasília), contará com todos os atletas são-paulinos à disposição.