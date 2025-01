Prancheta do PVC: como joga Enzo Díaz, lateral na mira do São Paulo

O lateral esquerdo Enzo Díaz, que pertence ao River Plate e está na mira do São Paulo, é um jogador versátil e cumpre mais de uma função em campo, mostrou o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

O Enzo Díaz vai fazer a saída de bola por trás. Então, o São Paulo vai inverter o eixo — em vez de fazer a saída de três zagueiros com o lateral direito, agora vai ser o oposto, com o Enzo Díaz pela esquerda.

Significa que ele não pode atacar nunca? Não, ele vai escapar, mas tem menos capacidade de ataque por característica do que o Welington. Então, a tendência é ele fazer a saída de três pela esquerda e acertar na boa.

Paulo Vinícius Coelho

O colunista detalhou que o jogador também pode atuar de lateral-armador, trocando de posição com Luiz Gustavo quando o São Paulo tiver a bola.

É esse o papel do Enzo Díaz: ou faz a saída de três pela esquerda, ou vem o Luiz Gustavo fazer a saída de três e o Enzo entra por dentro como lateral-armador.

Paulo Vinícius Coelho

Com o lateral esquerdo jogando por dentro, Igor Vinícius deve ganhar mais liberdade para atacar pelo flanco direito do campo — ora se aproximando dos meias, ora da linha de fundo.

A tendência desse ano é o Igor Vinícius dar amplitude pela direita e o Ferreirinha, se for titular, dar a largura pelo lado esquerdo, fazendo uma linha de cinco na frente.

Paulo Vinícius Coelho

O São Paulo prioriza reforçar suas laterais para a temporada 2025: além de negociar Enzo Díaz com o River, o Tricolor assinou um pré-contrato com Wendell, do Porto.

São Paulo assina pré-contrato com Wendell, do Porto

O São Paulo assinou um pré-contrato com o também lateral esquerdo Wendell, do Porto, que estará livre no mercado a partir de junho, informou o colunista André Hernan.

Ainda assim, o Tricolor negocia com o Porto a liberação imediata do jogador, a tempo da pré-temporada nos EUA. O objetivo da diretoria são-paulina é ter Wendell já no Paulistão.

O Wendell assinou hoje um pré-contrato de maneira eletrônica. Ele está em fim de contrato com o Porto, que está meio chateado com essa história e ameaça até em ir a Fifa, mas o São Paulo está tranquilo que fez tudo certo.

O Wendell estreitou a relação com o presidente do São Paulo na Copa América [nos EUA, em junho do ano passado], quando o Julio Casares era o chefe da delegação.

Essa negociação foi rápida e foi uma escolha do Wendell, que tinha outras propostas e decidiu estar no São Paulo.

André Hernan

