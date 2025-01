Picos x São Paulo: veja informações, onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copinha

Nesta terça-feira, em confronto válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São Paulo enfrenta o Picos-PI, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, às 19h (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pela CazéTV.

No último sábado, pela estreia da Copinha, as Crias de Cotia superaram o Serra Branca-PB por 2 a 0. Ryan Francisco (2) foi quem balançou as redes para o Tricolor. Enquanto isso, pela outra partida do Grupo 11, o XV de Jaú derrotou o Picos por 3 a 0.

Com o resultado, o tetracampeão São Paulo largou na segunda colocação da chave, atrás apenas do próprio XV de Jaú, que também tem três somados, mas leva vantagem nos critérios de desempate. Em terceiro e quarto aparecem Serra Branca e Picos, respectivamente, ambos com nenhuma unidade.

Prováveis escalações

Picos: Vitor; Caio, João, João Emanuel e Cauã Marley; Veyson, Kauan e Eliel; Jeovan, Raí e Felipe Silva



Técnico: Felipe Silva

São Paulo: João Pedro; Maik, Kauê Alves, Igão e Rickelme; Negrucci, Hugo Leonardo e Matheus Alves; Lucas Ferreira, Ryan Francisco e Paulo Sérgio.



Técnico: Allan Barcellos

Arbitragem

Vinícius Bettio será o árbitro da partida, com os assistentes Rodrigo Meirelles Bernardo e Felipe Camargo Moraes.