Palmeiras pode conquistar vaga antecipada à segunda fase da Copinha; veja cenários

A equipe sub-20 do Palmeiras volta a campo nesta segunda-feira para enfrentar o Santa Cruz-AC, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A bola rola a partir das 21h45 (de Brasília), na Arena Barueri. Depois da goleada na estreia, o Verdão pode conquistar a vaga antecipada à segunda fase do torneio.

No primeiro compromisso pelo principal torneio de base do Brasil, as Crias da Academia bateram o Náutico-RR por 9 a 0. Os gols foram marcados por Luighi (duas vezes), Riquelme Fillipi, Benedetti, Figueiredo, Thalys (duas vezes), Agner e Sorriso.

Com esse resultado, o Verdão assumiu a ponta do Grupo 19, com três pontos conquistados e nove de saldo de gols. Santa Cruz-AC e Oeste estão em segundo e terceiro, respectivamente, com um ponto somado devido ao empate no primeiro jogo. O Náutico-RR é o lanterna, zerado.

Uma vitória COLOSSAL! ? Os primeiros bastidores de 2025 são das #CriasDaAcademia! A TV Palmeiras mostra como foi a estreia da molecada na @Copinha, com recorde e chuva de gols! ??? ? https://t.co/VzoZ5ILDT5#AvantiPalestra pic.twitter.com/cfxYqWIzA7 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) January 5, 2025

Dessa forma, o Verdão pode avançar à próxima fase se conquistar uma vitória simples diante do time acreano. Nesta primeira etapa, classificam-se à fase seguinte os dois melhores times de cada grupo. Em caso de vitória, o Alviverde chegaria a seis pontos e mesmo com outros resultados, ficaria, no mínimo, em segundo lugar.

Em caso de empate ou de derrota, ainda dependeria do último jogo, que será contra o Oeste, na próxima quinta-feira, dia 9.

O Palmeiras em busca do terceiro título da Copinha. Em 2022, o Verdão conquistou o torneio pela primeira vez ao golear o Santos por 4 a 0 na final, no Allianz Parque, com gols de Endrick, Giovani e Gabriel Silva (duas vezes). No ano seguinte, o bicampeonato veio em vitória por 2 a 1 sobre o América-MG, no Canindé, com gols de Ruan Ribeiro e Patrick.