Osasco enfrenta o Maringá pela Superliga feminina: veja onde assistir

O Osasco São Cristóvão Saúde entra em quadra nesta terça-feira para abrir o returno da Superliga feminina de vôlei 2024/25. O jogo contra o Unilife Maringá começa às 20h, no ginásio José Liberatti. Será o primeiro compromisso do time comandado pelo técnico Luizomar de Moura em 2025 e também o reencontro com a torcida após a festa realizada na última rodada do primeiro turno, quando a equipe osasquense derrotou o Brasília e assegurou a vice-liderança do campeonato nacional.



Onde assistir



A partida terá transmissão ao vivo pelo Canal Vôlei Brasil (https://www.youtube.com/@VoleiBrasil1/) e pela plataforma de streaming da Volleyball World, a VBTV (vb.tv).

O time osasquense soma 26 pontos, mesmo número do líder, Dentil Praia Clube, e fica atrás apenas nos critérios de desempate. Com isso, vai em busca de mais três pontos na abertura do segundo turno para seguir na briga pela liderança. "Seguimos trabalhando entre as festas de final de ano e tenho certeza de que teremos um 2025 muito bom, coroado com o título da Superliga. Por isso, queremos começar o ano com o pé direito e uma boa vitória em casa, no reencontro com a nossa torcida", afirma a líbero e capitã Camila Brait.

O técnico Luizomar se mantém fiel à filosofia de respeitar todos os adversários, independentemente da posição na tabela, e entrar em quadra para apresentar o melhor vôlei e construir a vitória. "Maringá montou um bom time, mesclando jovens com atletas experientes. Vamos jogar em casa, seguimos no trabalho para seguir evoluindo jogo a jogo, até as fases finais, e é muito importante iniciar o ano com uma vitória e os três pontos que nos mantêm na luta pela liderança", avalia.

Enquanto Osasco é vice-líder, com 26 pontos (oito vitórias e três resultados negativos), o Unilife ocupa a oitava colocação, com 12 pontos. No primeiro turno, em Maringá, o Osasco venceu com o placar de 3 sets a 0.