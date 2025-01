Mercado: Tiquinho a caminho do Santos, e São Paulo assina com lateral

A nova temporada já bate na porta, e os clubes continuam se mexendo para reforçar o elenco para 2025. A segunda-feira (6) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

Imagem: Reinaldo Campos/Reinaldo Campos/AGIF

Santos e Botafogo alinham acordo por Jair. Santos e Botafogo ajustam os últimos detalhes do acordo de venda do zagueiro Jair, de 19 anos. O Peixe aceitou 12 milhões de euros (R$ 76,2 mi) parcelados, além da chegada de Tiquinho Soares, centroavante de 33 anos

Wendell assina com o São Paulo. O lateral-esquerdo Wendell, que pertence ao Porto, assinou um pré-contrato com o São Paulo para se apresentar à equipe paulista a partir de julho de 2025. O Tricolor está aberto a uma possibilidade de negociar a chegada antecipada do jogado.

Santos tenta liberação antecipada de meia inglês. O Peixe chegou a um acordo pela contratação do meia-atacante inglês Josh Windass, de 30 anos. Agora, o Alvinegro busca a liberação antecipada junto ao Sheffield Wednesday, time da segunda divisão do mesmo país.

Imagem: Andrew Powell/Liverpool

Flu anuncia Pitaluga. O Flu anunciou nesta manhã a repatriação do jogador de 22 anos. Pitaluga defendeu o Liverpool por quatro anos, tendo sido relacionado para sete partidas do time principal, mas nunca atuou no profissional da equipe inglesa.

Fabrício Bruno perto do Cruzeiro. Flamengo e Cruzeiro avançaram na negociação e ficaram mais perto de sacramentar a venda do zagueiro Fabrício Bruno. Os clubes discutem os últimos detalhes e devem se reunir nesta segunda-feira para fechar o negócio. O Fla receberá em torno de 7 milhões de euros (R$ 44 milhões).

Imagem: Europa Press Sports/Europa Press via Getty Images

James de saída. De acordo com o jornal espanhol Marca, o meia colombiano está próximo de deixar o Rayo Vallecano. Ele disputou apenas sete jogos pelo clube e irá abrir mão de cerca de 1,2 milhão de euros (em torno de R$ 7,6 milhões).

Troca entre São Paulo e Coxa? O Coritiba respondeu ao São Paulo sobre o interesse do Tricolor no lateral-direito Natanael e demonstrou interesse em ter o volante Luan em troca. O jogador são-paulino não parece querer e o negócio está travado.

Palmeirense a caminho de Caxias. O Juventude encaminhou a contratação do jovem zagueiro Michel, de 21 anos, que pertence ao Palmeiras. Michel deve ser emprestado ao time de Caxias do Sul por uma temporada.