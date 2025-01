Mauro Cezar: pessoal do Cruzeiro está iludido com pacote de contratações

O Cruzeiro se ilude com Gabigol e outros reforços midiáticos enquanto deveria focar em resolver as deficiências da equipe, analisou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

Para o colunista, falta critério e sobra "oba-oba" no mercado da Raposa.

O Gabriel não joga nada há dois anos, e o pessoal do Cruzeiro está iludido como várias outras torcidas já ficaram iludidas com pacotes de contratações inúmeras vezes.

São contratações sem muito critério técnico, à exceção da zaga: o Valentín Gómez, do Velez, e o Fabrício Bruno, que o Cruzeiro tenta contratar, para formar uma zaga veloz. Aí você tem indício de tentativa de montagem de um time.

O resto é contratação por atacado com selo de qualidade, que pode ser bom ou ruim, depende do que vai acontecer, do Alexandre Mattos: Bolasie, Dudu e o próprio Gabriel .

Mauro Cezar

Na opinião de Mauro Cezar, a nova dupla de ataque do Cruzeiro gera um impacto inicial mais midiático do que técnico no time de Fernando Diniz, que traz problemas do ano passado.

Dudu e Gabriel são jogadores que Palmeiras e Flamengo não quiseram ficar, essa é a realidade, e o Bolasie é um jogador veterano que se destacou num time rebaixado e tem uma história internacional.

É tudo muito midiático, mas não parece fazer muito sentido na formação de um time — um time que já existe, que tem problemas que se acentuaram com o Fernando Diniz e que precisaria de ajustes.

Só que as contratações não são visando preencher lacunas e, sim, trazer jogadores que vão gerar mídia, mídia e mídia.

Mauro Cezar

Cruzeiro de Dudu e Gabigol gera mais dúvidas que certezas, diz Lavieri

O novo Cruzeiro de Dudu e Gabigol desperta mais dúvidas que certezas, afirmou o colunista Danilo Lavieri.

O Gabigol não joga bola e está em má fase há quase dois anos, o Dudu se machucou e quando voltou [no Palmeiras] não honrou, e o Fagner perdeu a posição para o Matheuzinho no Corinthians.

É um time que me chama atenção de forma geral, mas me desperta muito mais dúvidas do que certezas por variados motivos, e tudo isso comandado por Fernando Diniz.

Danilo Lavieri

Assista ao comentário:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Posse de Bola na íntegra