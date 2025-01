Luis Suárez ajuda a evitar tentativa de suicídio no Uruguai

O atacante Luis Suárez, do Inter Miami, ajudou a evitar que um homem cometesse suicídio no Uruguai no final de semana. As informações foram divulgadas pelo jornal espanhol Marca. O atleta passa férias no país sul-americano.

De acordo com o jornal, Suárez esteve com a mulher, Sofía Balbi, na região de Canelones e conversou com um homem que pensava em suicídio. O indivíduo ameaçou se enforcar caso a companheira não aparecesse.

Segundo relatos da polícia local, o homem subiu em uma árvore na noite da última sexta-feira. O indivíduo estava desarmado, mas tinha uma corda amarrada no pescoço. Ele afirmou que só sairia do local se a companheira aparecesse por ali.

Ao passarem pela região, Suárez e sua mulher se aproximaram do homem, que é acusado de violência doméstica. O atacante conseguiu conversar com o indivíduo, junto com membros de uma organização não-governamental, especializada em psicologia social.

"Suárez chegou e naquele momento o que fizemos foi tentar conversar de forma próxima e empática para que o homem não ficasse lá mais tempo. Até porque ele estava desde ontem lutando pela própria vida", disse Andrea, integrante da ONG, em entrevista ao canal Telenoche Uruguay.

A situação só foi resolvida na tarde de sábado, quase cerca de 20 horas depois. O homem ficou aos cuidados da Unidade Especializada em Violência Doméstica do Ministério do Interior do Uruguai e receberá ajuda.