Juventude vence América-RN e garante classificação antecipada à segunda fase da Copinha

O Juventude está classificado para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Nesta segunda-feira, o time venceu o América-RN por 3 a 1, em Santana de Parnaíba, e garantiu a vaga antecipada no torneio.

Com o resultado, a equipe gaúcha atingiu seis pontos e se manteve na liderança do Grupo 12. O segundo colocado da chave é o Comercial de Tietê, com três.

O América-RN ocupa a quarta posição, com apenas um ponto, assim como o Operário de Caarapó, em terceiro. Ambos não podem mais alcançar o Papo.

52/2º | Juventude 3×1 América-RN | #GurizadaDoJu VITÓRIA E CLASSIFICAÇÃO JACONERA NA @Copinha ?? Com gols de Miguel, Marlon Santos e outro contra, a Gurizada do Ju garantiu mais três pontos e a vaga para a segunda fase. Bem demais, meu Juzão ??? ? Nathan Bizotto/ECJ... pic.twitter.com/ykQU9dTPwA ? E.C. Juventude (@ECJuventude) January 6, 2025

O Juventude volta a campo apenas para cumprir tabela, contra Operário de Caarapó. A bola rola a partir das 13h (de Brasília) desta quinta-feira, no Tietê. Enquanto isso, o América-RN encara o Comercial de Tietê, no mesmo dia e local, mas às 15h15.

