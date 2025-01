João Fonseca dá salto no ranking do tênis e fica mais perto do top 100

O brasileiro João Fonseca deu um salto no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) na atualização desta segunda-feira. A jovem promessa do País conquistou 32 posições na lista dos melhores do mundo e aparece agora na 113ª colocação, a melhor de sua carreira até agora.

Com a subida, o tenista de apenas 18 anos se consolida como o número três do Brasil, atrás apenas de Thiago Wild (76º) e Thiago Monteiro (106º). Fonseca vinha do 145º posto até ser campeão do Challenger de Camberra, na Austrália, no fim de semana. A conquista, sem perder um set sequer, permitiu o salto do brasileiro, agora mais perto do Top 100.

Entrar no Top 100 é uma das principais metas de tenistas desta idade. Estar na elite do tênis mundial permite ao atleta entrar nas chaves principais de todos os quatro Grand Slams da temporada, além de facilitar a presença em torneios de nível inferior, como os Masters 1000.

Ao ser campeão em Camberra, Fonseca levantou seu segundo título deste tipo de torneio, que está abaixo apenas das competições ATPs (ATP 250, ATP 500 e Masters 1000). O primeiro aconteceu e Lexington, nos Estados Unidos, em julho do ano passado. O brasileiro soma agora 10 vitórias consecutivas porque vem de título do Torneio Next Gen, que reuniu os oito melhores do mundo com até 20 anos de idade, em dezembro.

Em grande momento, o jovem carioca estreará no qualifying do Aberto da Austrália na madrugada desta terça-feira, contra o argentino Federico Augustín Gómez, 136º do mundo. Em Melbourne, Fonseca precisa vencer as três partidas no quali para entrar na chave principal do primeiro Grand Slam do ano. Se for bem-sucedido, entrará numa chave deste nível pela primeira vez na carreira.

No momento, o Brasil tem apenas um garantido na disputa principal do Aberto da Austrália: Thiago Wild. O número 1 do Brasil perdeu duas posições e caiu para 76º nesta segunda, enquanto Monteiro conquistou três postos: 106º.

Bia Haddad sobe uma posição

No feminino, Beatriz Haddad Maia ganhou uma posição e agora aparece no 16º lugar. A brasileira vinha de duas derrotas em jogos de simples na United Cup, competição que abriu a temporada, ainda no mês de dezembro. Nesta semana, ela compete em Adelaide, em preparação para o Grand Slam disputado em Melbourne.

Top 10

A lista dos 10 melhores do mundo contou com apenas uma troca de posições no masculino. O australiano Alex de Minaur desbancou o russo Andrey Rublev e despontou no oitavo lugar, jogando o rival para o nono posto. No Top 10 feminino, não houve nenhuma novidade.

Confira a lista das 10 melhores do mundo:

1ª - Aryna Sabalenka (BLR), 9.656 pontos

2ª - Iga Swiatek (POL), 8.120

3ª - Coco Gauff (EUA), 6.888

4ª - Jasmine Paolini (ITA), 5.399

5ª - Qinwen Zheng (CHN), 5.325

6ª - Elena Rybakina (CAS), 4.821

7ª - Jessica Pegula (EUA), 4.671

8ª - Emma Navarro (EUA), 3.551

9ª - Daria Kasatkina (RUS), 3.368

10ª - Barbora Krejcikova (RCH), 3.214

Confira o Top 10 do ranking masculino:

1º - Jannik Sinner (ITA), 11.830 pontos

2º - Alexander Zverev (ALE), 7.635

3º - Carlos Alcaraz (ESP), 7.010

4º - Taylor Fritz (EUA), 5.350

5º - Daniil Medvedev (RUS), 5.030

6º - Casper Ruud (NOR), 4.210

7º - Novak Djokovic (SER), 3.900

8º - Alex de Minaur (AUS), 3.535

9º - Andrey Rublev (RUS), 3.520

10º - Grigor Dimitrov (BUL), 3.200