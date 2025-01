Filho de Robinho marca em estreia, Santos goleia clube alagoano e se classifica na Copinha

O Santos está classificado para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta segunda-feira, o Peixe venceu o Jaciobá-AL por 7 a 1, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), pela segunda rodada do grupo 7. O jogo marcou a estreia de Juninho, filho de Robinho, no torneio. O meio-campista marcou um dos tentos e celebrou com as famosas pedaladas do pai.

Apesar do placar elástico, os Meninos da Vila sofreram para levar perigo no começo do jogo. A equipe só conseguiu abrir o placar aos 43 minutos do primeiro tempo. Vinicius Lira cobrou escanteio fechado e Enzo Monteiro testou para o fundo da rede.

No lance seguinte, saiu o segundo. Vinicius Lira fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Gabriel Simples, que contou com a sorte para ampliar. O chute desviou na zaga e enganou o goleiro.

Aos cinco da etapa complementar, Matheus Xavier limpou a marcação com categoria e deixou na medida para Kauan Pereira, que arrematou cruzado para anotar o terceiro dos paulistas. O atacante voltou a balançar as redes aos 21, aproveitando a sobra após cruzamento de Juninho.

O meio-campista de 17 anos, aliás, foi quem marcou o quinto, aos 31 minutos. O garoto pegou o rebote do goleiro e só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede.

Instantes depois, o Santos marcou mais um, novamente com Kauan Pereira. Desta vez, o atacante foi servido pelo zagueiro João Alencar, que se aventurou no ataque e deixou na medida para o companheiro.

Aos 35, o Jaciobá fez seu gol de honra, com Leandro. A alegria dos alagoanos, porém, durou bem pouco. Isso porque, aos 37, Juninho foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Enzo Monteiro colocou ponto final na goleada de 7 a 1.

Vaga garantida!



Com o resultado, o Santos manteve a liderança do grupo 7, com seis pontos, dois a mais que a Ferroviária, que está em segunda. O terceiro é o Tirol, com um. O Jaciobá, por sua vez, segue zerado, na lanterna. Ou seja, o Peixe não pode mais ser ultrapassado pelos últimos colocados da chave.

Na última rodada, o Alvinegro Praiano entra em campo precisando de apenas um empate para confirmar a liderança. O duelo será contra a Ferroviária, na quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

Noite especial



Com apenas 16 anos, Robson Júnior, mais conhecido como Juninho, fez sua estreia na Copa São Paulo. O meio-campista é filho de Robinho, ex-jogador e multicampeão com a camisa do Santos.

Ele entrou aos oito minutos do segundo tempo, participou do quarto gol alvinegro, anotado por Kauan Pereira, anotou o quinto e sofreu o pênalti que originou o sétimo. Na comemoração do seu tento, aliás, imitou as famosas pedaladas do pai.

Juninho já tem um contrato profissional com o Peixe. O vínculo vai até metade de 2027, com multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 317,7 mi) para clubes do exterior.

Robinho, por sua vez, está preso desde março de 2024, na Penitenciária 2 de Tremembé (SP). Ele cumpre pena de nove anos por estupro coletivo, crime cometido em 2013, na Itália, quando jogava pelo Milan.