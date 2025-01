Fernanda Torres trocou Flu pelo Fla e ganhou fama de pé-frio: 'Vira-casaca'

Vencedora do Globo de Ouro de melhor atriz de drama, Fernanda Torres tem uma relação curiosa com o futebol carioca. Torcedora do Fluminense na infância, ela "virou a casaca" e passou a apoiar o rival Flamengo. O marido e os filhos, porém, reaproximaram a artista do Tricolor carioca.

Eu tô muito feliz porque eu tenho um histórico com os times [Fluminense e Flamengo]. Eu nasci Fluminense, virei casaca e aí tenho uma família de fluminenses, então estou sendo levada de volta ao berço fluminense, mas eu não tenho mais volta. Fernanda Torres, ao canal do Fluminense no YouTube em 2014

A atriz ainda amargou o título de "maior pé frio da história do Fluminense" após o vice da Copa Libertadores de 2008. Fernanda levou Joaquim, seu filho mais velho, para assistir à final, que terminou com derrota tricolor para a LDU nos pênaltis.