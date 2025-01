Felipe Meligeni abandona e Gustavo Heide perde na 1ª rodada do quali do Aberto da Austrália

O Brasil começou mal a disputa do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano. Pela rodada inaugural do qualificatório, nesta segunda-feira à noite (manhã em Melbourne), Felipe Meligeni sentiu um problema físico e desistiu antes do terceiro set, enquanto Gustavo Heide foi derrotado pelo 10º favorito.

Diante de um rival com ranking pior - Meligeni é o 150º do mundo, com Chideck figurando em 191º -, o brasileiro começou melhor e após 44 minutos, fechou o primeiro set em 6 a 4. Depois de abrir 2 a 0 e permitir o 3 a 3, ele quebrou novamente no nono game e sacou para fechar a parcial.

O set seguinte, contudo, foi um desastre para o brasileiro, quebrado em duas oportunidades e perdendo sem muito esforço por 6 a 1, já desistindo de ir nas bolas no ponto final, o que levaria a decisão ao terceiro set.

Mas o brasileiro, após alguns segundos no banco tentando se recuperar - recebeu atendimento do médico da ATP -, optou pela desistência, sem condições de jogo. Ele foi até a quadra e cumprimentou o rival francês.

Gustavo Heide teve uma pedreira pela frente e não impôs resistência ao 10º favorito do qualificatório, o checo Laslo Dere, sendo eliminado em sets corridos, parciais de 6/3 e 6/1, após somente 66 minutos.

Heidi começou muito mal a partida e ficou logo em desvantagem de 5 a 1. Até reagiu ao devolver uma das quebras e confirmar o serviço, mas acabou perdendo o primeiro set por 6 a 3.

A parcial seguinte foi ainda pior. O tenista sérvio abriu logo 4 a 0, com duas quebras, encaminhando a classificação. E fechou no terceiro match point, novamente aproveitando um break point.