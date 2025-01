Federação Paulista e Polícia Civil investigam caso de racismo na Copa São Paulo

Um suposto caso de racismo assustou a todos neste fim de semana na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em um jogo válido pela rodada de estreia do Grupo 14, realizado em Itapira, no sábado, um jogador do América-RJ afirmou ter recebido ofensas racistas vindas de um atleta adversário do Itapirense-SP, ao final da partida, que acabou com a vitória do time carioca por 2 a 1.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) repudiou o caso e afirmou que irá encaminhar a denúncia para a Justiça Desportiva. Já a Itapirense afirmou em nota oficial que não conseguiu identificar o ato nas imagens da partida, mas que irá apurar os fatos, além de afirmar que não tolera quaisquer forma de discriminação.

Em um primeiro momento, o episódio foi citado em súmula pelo árbitro Elder Patrick Dantas. Posteriormente, o delegado da partida registrou um Boletim de Ocorrência (BO) junto à Polícia Civil na Delegacia de Mogi Guaçu.

"A FPF acompanhará o caso para que as punições sejam aplicadas de forma rigorosa, bem como dará todo suporte necessário para o atleta e ao América-RJ. A Federação Paulista de Futebol não tolera quaisquer atos racistas ou discriminatórios. A Copinha Sicredi é uma competição democrática, de respeito e alegria, sem espaço para preconceito de qualquer tipo", cobrou a FPF em nota oficial.

No documento, João Pedro, jogador do América-RJ, relatou ter ouvido: "Vai, macaco do c...", vindo de um jogador adversário, identificado como Marcus Vinícius. Em nota, o América-RJ repudiou os atos racistas sofridos pelo seu atleta.

"Estamos profundamente consternados com o episódio de racismo ocorrido contra um atleta do América durante a nossa estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O racismo não tem lugar no esporte nem na nossa sociedade. Repudiamos veementemente qualquer ato discriminatório", postou o América-RJ.

O Itapirense também postou lamentando o ocorrido. "Ressaltamos que, ao analisarmos as imagens mencionadas, não identificamos o lance descrito. Contudo, como o racismo é uma acusação gravíssima e intolerável, solicitamos que os fatos sejam apurados com rigor e que as provas sejam apresentadas, para que se faça justiça e não haja espaço para equívocos. A Sociedade Esportiva Itapirense é contra qualquer forma de discriminação", postou.