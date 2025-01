Ex-atacante Robbie Keane é anunciado como o novo treinador do Ferencváros

Um dos maiores nomes do futebol irlandês, o ex-centroavante Robbie Kane foi anunciado oficialmente como o novo treinador do Ferencváros. O clube da Hungria divulgou o acerto com o técnico em suas redes sociais nesta segunda-feira.

Keane encerrou a carreira nos gramados em 2018 e teve um papel de destaque ao levar a Irlanda para a Copa do Mundo de 2002, que foi realizada no Japão e na Coreia do Sul. Em sua trajetória como goleador, ele anotou 126 gols em 349 jogos.

Em sua postagem, a diretoria comemorou a aquisição e disse que a chegada do profissional é um indicativo de um futuro promissor para o clube. "Estamos emocionados em anunciar que Robbie Keane é o treinador principal", disse o texto.

Em sua transição do campo para o banco de reservas, Keane chegou a atuar como auxiliar técnico da seleção da Irlanda. Em seguida, o seu segundo desafio foi trabalhar na comissão técnica do Middlesbrough no futebol inglês.

Agora, aos 44 anos, o profissional que também passou pelo Maccabi Tel Aviv, de Israel, vai ter a missão de levar o Ferencváros ao título. Atualmente, o clube ocupa o segundo lugar no Campeonato Húngaro, contabiliza 34 pontos e tem um a menos que o líder Puskas Academy.

Já na Liga Europa, a situação é bem mais complicada. O Ferencváros aparece na 16ª posição com nove pontos em seis rodadas. Com um aproveitamento de 50%, o time da Hungria obteve três vitórias e sofreu três derrotas no torneio europeu.