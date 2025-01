Endrick tem boa atuação, mas passa em branco em goleada do Real Madrid pela Copa do Rei

Com um time recheado de reservas, o Real Madrid não teve problemas para vencer o Deportiva Minera por 5 a 0 nesta segunda-feira, em Cartagena, e se garantir nas oitavas de final da Copa do Rei. A equipe merengue aproveitou o treino de luxo contra o rival da quarta divisão do futebol espanhol para observar os atletas com menor minutagem. Com pouco espaço no time principal, Endrick fez uma boa exibição, perdeu boas chances de gol, mas acabou passando em branco no duelo.

Apesar de a partida não impor dificuldades ao gigante espanhol. O confronto teve um peso valioso para o centroavante revelado pelo Palmeiras. Longe de ser prioridade do técnico Carlo Ancelotti, Endrick entrou pressionado a fazer uma boa partida a fim de criar uma dúvida na cabeça do treinador italiano. Nesta temporada, ele participou de 15 partidas pelo clube de Madri, mas só foi titular contra o Lille, pela Liga dos Campeões.

Atuando pelo lado direito do ataque, ele começou bem, cresceu de produção no segundo tempo e procurou as tabelas com Mbappé e Vini Jr. Na melhor oportunidade, já final da partida, o camisa 16 pegou a sobra na área e bateu no alto, obrigando o goleiro rival e linda defesa. Valverde, Camavinga, Arda Guller (2) e Modric fizeram os gols que construíram o placar de 5 a 0.

O jogo começou com pressão intensa do Real Madrid desde o apito inicial. Endrick entrou mais adiantado e formou dupla com Arda Guler no setor ofensivo. Após deixar o parceiro em condições de inaugurar o marcador no primeiro minuto de jogo, o brasileiro desperdiçou ótima chance de estufar a rede na sequência.

Assustado com o rival, o Deportivo Minera facilitou a vida do adversário e cedeu a vantagem no marcador após um erro na saída de bola. Modric lançou Endrick que acabou desarmado na área. Na sobra, Brahim Díaz fez um cruzamento da esquerda para Valverde completar com um belo chute de direita, aos cinco minutos.

O massacre prosseguiu e o Real Madrid não demorou a fazer 2 a 0. Camavinga chutou e o goleiro deu rebote. Fran Garcia disputou a bola na ponta esquerda, ganhou o lance e fez um centro preciso para o francês cabecear e ampliar.

Sem conseguir impor nenhum tipo de dificuldade, o Deportivo Minera levou o terceiro gol com menos de meia hora de confronto. Arda Guler recebeu de Valverde e saiu driblando da direita para o meio. Ao achar espaço, ele chutou rasteiro, no canto, e fez 3 a 0 para o Real Madrid aos 28.

Com o jogo sob controle, o time merengue voltou a movimentar o placar no segundo tempo. E com um golaço. Modric tabelou com Brahim Díaz e, ao entrar na área, chutou colocado no canto. O goleiro até foi na bola, mas não evitou o 4 a 0 aos nove minutos da etapa final.

Apesar de estar satisfeito com o time, Ancelotti promoveu a entrada de titulares como Vini Jr, Bellingham e Mbappé. A equipe seguiu criando boas chances e chegou ao quinto gol com Arda Guler. Endrick bem que se empenhou em tentar deixar a sua marca. No entanto, ele acabou parando na bela atuação do goleiro rival e passou a partida em branco.

