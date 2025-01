Cuiabá anuncia renovação de Bruno Alves, ex-São Paulo; cinco atletas retornam de empréstimo

???O zagueiro Bruno Alves segue no Dourado para as próximas temporadas! O atleta renovou o vínculo até 31/12/2026.

Com 33 anos e um currículo cheio de conquistas, Bruno será um dos pilares do elenco que vai em busca do Pentacampeonato Mato-grossense e do retorno à Série A do... pic.twitter.com/bK5pEzvZLg

? Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) January 6, 2025