Corinthians se reapresentará sem reforços e jovens do sub-20 podem ganhar chance no Paulistão

O Corinthians iniciará nesta terça-feira a preparação para a temporada 2025. O elenco comandado por Ramón Díaz vai se reapresentar no CT Joaquim Grava ainda sem reforços e com lacunas a serem preenchidas. Faltando apenas dez dias para a estreia no Campeonato Paulista, a tendência é que jovens do sub-20 ganhem chance nas primeiras partidas do Estadual enquanto a equipe se apronta para a estreia na fase preliminar da Copa Libertadores, em 19 de fevereiro.

Depois de fazer uma janela de transferências agressiva no meio de 2024, o Corinthians engrenou e terminou o ano enchendo o torcedor de esperanças. O time alvinegro, que chegou a ficar 22 rodadas na zona de rebaixamento do Brasileirão, emplacou nove vitórias consecutivas na reta final e conquistou uma vaga na Libertadores. Com a base da equipe mantida para a temporada que se aproxima, o clube mantém uma postura silenciosa no mercado e deve fazer contratações pontuais.

Antes mesmo da virada do ano, o Corinthians acertou a compra em definitivo do goleiro Hugo Souza, além de renovar os contratos do atacante Ángel Romero, do zagueiro Cacá e dos volantes Maycon e André Carrillo. Em contrapartida, se despediram do clube o meia Matheus Araújo, o volante Ruan Oliveira, o zagueiro Caetano e o lateral-direito Fagner, este anunciado pelo Cruzeiro. A saída do atleta causou polêmica por se tratar de um jogador identificado com o clube e de uma posição carente no plantel corintiano.

"Existe uma conversa com a comissão técnica para entender quais são os jogadores que não serão tão bem utilizados. Pensamos no melhor para o Corinthians", comentou Fabinho Soldado, em conversa com a imprensa após a vitória do Corinthians na estreia da Copinha. "Estamos entusiasmados, os atletas têm se preparado até nas férias, a forma como realizam as atividades. Queremos recebê-los todos em boas condições para continuar em busca dos nossos objetivos em 2025", completou, se referindo à Yuri Alberto e Gustavo Henrique, que publicaram nas redes sociais vídeos treinando no CT do clube.

Os atacantes Pedro Henrique, encaminhado com o Ceará, e Pedro Raul são outros que podem dar adeus. O Corinthians estuda a contratação para a zaga, para as laterais, meio-campista e também para a posição de centroavante. A diretoria entende ser necessário qualificar os diferentes setores para o time entrar como favorito nas disputas em 2025. Contudo, levando em consideração a grave crise financeira do clube, existe o entendimento de que a chegada de novos atletas deve ser certeira.

JOGADORES DA BASE DEVEM GANHAR CHANCE

Com o curto intervalo de tempo entre o início dos treinos e a estreia no Paulistão, marcado para acontecer em 16 de janeiro, fora de casa, contra o Red Bull Bragantino, a tendência é que jovens da base ganhem espaço nos primeiros compromissos do clube. É o caso do lateral-direito Leo Maná, que com a saída de Fagner, surge como o substituto imediato de Matheuzinho. Outros que devem ser utilizados são o meia-atacante Kayque e o zagueiro Renato, que já treinaram com Ramón Díaz.

Alguns destaques do time sub-20 não foram inscritos na Copinha e devem fazer parte do grupo que vai trabalhar com Ramón neste primeiro momento. São os casos do zagueiro William, os volantes Yago e Thomas Agustin, e os atacantes Guilherme Henrique e Beto. Existe ainda a possibilidade de recrutar atletas que estão na Copinha para atender o elenco principal durante a preparação os preparativos para a nova temporada. O lateral-direito Denner e os atacantes Luiz Fernando e Gui Negão são vistos com bons olhos pela comissão técnica principal.

A revelação de novos atletas é vista também como uma oportunidade de a diretoria dar um respiro aos cofres do clubes. Em dezembro de 2023, o Corinthians negociou a venda de 100% dos direitos econômicos do volante Gabriel Moscardo por 20 milhões de euros (cerca de R$ 107,5 milhões) ao Paris Saint-Germain. Foi a última grade transferência do time brasileiro ao mercado internacional.

A bola da vez é o volante Breno Bidon, de 19 anos, um dos destaques do Corinthians em 2024. Campeão da Copinha no ano passado, ele tem sondagens de times da Europa e o Corinthians pretende renovar contrato com o jogador para valorizar ainda mais o seu ativo. A multa do atleta está estabelecida em 100 milhões de euros (cerca de R$ 642 milhões).