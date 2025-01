Corinthians anuncia renovação contratual do volante Breno Bidon

O Corinthians anunciou na noite desta segunda-feira (6) a renovação contratual do volante Breno Bidon, um dos destaques da equipe na última temporada. O novo vínculo do atleta é válido até 31 de dezembro de 2029, enquanto o antigo tinha validade até fevereiro do mesmo ano.

O clube informou que a multa do jovem para transações nacionais é de R$ 370 milhões. Para vendas internacionais, o valor é de 100 milhões de euros (cerca de R$ 635 milhões). O Corinthians detém 90% de seus direitos econômicos, enquanto os 10% restantes pertencem ao atleta.

A Gazeta Esportiva apurou que Breno está feliz no clube, e seu entorno entende que é importante ele deixar sua marca no Corinthians e conseguir títulos antes de ser transferido. O volante é agenciado pelo empresário Fernando Brito, da Dodici Sports BR.

O plano traçado para o Bidon em 2025 é que ele se desenvolva como jogador e entre no radar da Seleção Brasileira. O jovem foi, inclusive, convocado para o Sul-Americano sub-20, que será disputado na Venezuela. Assim, Breno perderá os primeiros jogos do Timão no Campeonato Paulista.

Na última temporada, Breno Bidon disputou 45 jogos pelo profissional, sendo 32 como titular, com um gol marcado e duas assistências. O jovem foi promovido ao time de cima depois de ser eleito o melhor jogador da Copinha de 2024, sendo um pilar da equipe que conquistou a 11ª conquista do torneio de base para o clube.